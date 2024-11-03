التعليم العالي: قبول 96% من الطلاب في جامعات ومعاهد كوردستان

أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان، قبول معظم الطلاب الناجحين في مرحلة السادس الإعدادي بمختلف فروعها.

وقال وزير التعليم العالي، آرام محمد قادر، إنهم في المرحلة الأولى قَبِلوا 96% من طلاب مرحلة السادس الإعدادي بفرعيه الأدبي والعلمي، إضافة لإعداديات الصناعة والتجارة، أي أكثر من 44 ألف طالب.

وأشار خلال مؤتمرٍ صحفي، إلى أن جميع الطلبة قدموا في برنامج القبول المركزي (زانكو أونلاين)، وأنهم في المرحلة الثانية قبلوا 4% من الطلاب، ما يصل لنحو 1700 طالب.

وأكّد محمد قادر أن وزارة التعليم ستقبل جميع الطلاب من حملة الشهادة الإعدادية في جامعات وكليات الإقليم كما فعلوا السنوات الماضية.

وقال: «لا تزال هناك أكثر من 13 ألف مقعدٍ إضافي في جامعات ومعاهد وكليات إقليم كوردستان، وستكون كافية لكافة الطلاب المتبقين».

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