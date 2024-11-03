صحيفة: أهداف عراقية حددتها “إسرائيل” لضربها.. تحذيرات لبغداد بعد تزايد الهجمات إلى 5 مرات يومياً

حذرت “إسرائيل” العراق بضربه مباشرة، في حال استمرار الفصائل العراقية المسلحة المنضوية في “محور المقاومة” بمهاجمة المصالح والأهداف التابعة للكيان المحتل.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأحد، أن “إسرائيل حددت أهدافاً في العراق ستضربها، إذا استمرت فصائل تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك” موجهة “التحذيرات إلى بغداد”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية على لسان مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم، إن “الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل”.

وحسب التقرير، فإن “إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف، ذات الصلة بالفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية. وإن تل أبيب حذرت أنه يجب على بغداد أن تكبح جماح الفصائل وتمنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات”.

وتستهدف فصائل عراقية، إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة “دعماً لغزة ولبنان”، وزادت وتيرة هجمات تلك الفصائل في الأسابيع الأخيرة، إذ ذكر مسؤول أمني إقليمي للصحيفة إنه “كان هناك خمس هجمات يومياً في المتوسط من داخل العراق باتجاه إسرائيل، من قبل جماعات مسلحة متحالفة مع إيران”.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، أطلقت الفصائل 8 مسيرات باتجاه إسرائيل خلال 24 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين، رفضا الكشف عن اسمهما، القول إن “القوات الأميركية وقوات الشركاء كانوا يعترضون المسيرات الهجومية”، موضحة عن مسؤول أمني إقليمي أن “الهجمات المستمرة زادت من إمكانية قيام إسرائيل بالرد بشكل مباشر على تلك الهجمات”.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية، فادي الشمري، عن اتخاذ العراق سلسلة تدابير أمنية وعسكرية، خشية من استغلال أجوائه مجدّداً في ضرب جارته إيران، بالتزامن مع تصاعد حدّة اللهجة من جديد بين طهران وتل أبيب.

وقال الشمّري في بيان، اليوم الأحد، إن “العراق أوضح مراراً رفضه لأي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية، لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع”، مشيراً إلى أنه “ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة لضمان الالتزام بسياساتها”.

كما أشار إلى أن “حكومة السوداني كثفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قبل “حكومة الكيان الصهيوني المحتل”.

في السياق أكد الشمّري على لسان العراق “دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تجنب المنطقة حروباً جديدة غير محسوبة العواقب”.

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