الإمارات: علاقاتنا مع إقليم كوردستان استراتيجية

مسرور بارزاني يستقبل القنصل العام لدولة الإمارات العربية في الإقليم

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في الإقليم أحمد الظاهري، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس الحكومة إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين إقليم كوردستان والإمارات، كما أعرب عن شكره للقنصل على دوره الذي أداه خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، وصف القنصل الإماراتي العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان بالاستراتيجية، مؤكداً الحرص على توثيق أطر التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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