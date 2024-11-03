المزايا المالية والتسهيلات للرئيس الأميركي الجديد: ما هو راتبه؟

سيحصل الرئيس الأميركي الجديد على مجموعة كبيرة من المزايا المالية والتسهيلات إلى جانب إقامته في البيت الأبيض، ومن أبرز هذه المزايا:

راتب كبير

رفع الكونغرس راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف دولار سنويا في عام 2001، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف دولار أخرى سنويا كبدل نفقات إضافية.

كما يتلقى الرئيس 100 ألف دولار تحت بند ميزانية السفر، و19 ألف دولار للترفيه. تجدر الإشارة إلى أن الراتب الرئاسي خاضع للضريبة، في حين أن المكافآت الأخرى ليست كذلك بحسب قانون الضرائب في الولايات المتحدة.

ميزانية ديكور البيت الأبيض

يحصل الرئيس الأميركي الجديد على 100 ألف دولار مخصصة لديكور وتصميم وأثاث البيت الأبيض.

ميزانية الصيانة

تبلغ تكلفة صيانة البيت الأبيض حوالي 4 ملايين دولار سنويا، إلا أن الرئيس لا يدفع هذا المبلغ. بل يقوم بدفع أجور الخدم وأطقم التنظيف الذين يعملون في الحفلات الخاصة التي يستضيفها المكان.

مرافق ترفيهية

يحتضن البيت الأبيض عددا من المرافق الترفيهية التي يمكن للرئيس الاستمتاع بها، مثل صالة بولينغ، ومسبح للعلاج الطبيعي، وملاعب تنس وكرة سلة، بالإضافة إلى صالة عرض سينمائية.

مزايا إضافية

ومن بين المزايا الأخرى، يتمتع الرئيس الأميركي بإمكانية الاستراحة في منتجع “كامب ديفيد” الريفي، الواقع شمال غربي واشنطن في متنزه جبل كاتوكتين بالقرب من ثورمونت، بولاية ماريلاند.

طائرات خاصة

يستخدم الرئيس طائرة “بوينغ 747-200 بي”، التي تصل كلفتها التشغيلية إلى حوالي 200 ألف دولار في الساعة، بالإضافة إلى مروحية “مارين ون”.

حماية رئاسية

يحظى رؤساء الولايات المتحدة بخدمة الحماية السرية، والتي تستمر حتى بعد مغادرتهم للبيت الأبيض. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، كانت ميزانية الحماية والمخابرات السرية في عام 2017 حوالي 1.9 مليار دولار.

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