كوردستان تحت وطأة الأمطار.. الدفاع المدني في تأهب كامل لمواجهة “أي طارئ”

أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان عن استعدادتها لمواجهة احتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تغطي معظم مناطق الإقليم، وذلك ، وبناءً على آخر التوقعات الجوية، اليوم السبت.

وأكدت المديرية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن جميع فرق الدفاع المدني في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيانها، أن التحضيرات شملت تنظيف مصارف مياه الأمطار والسيول في مراكز المدن بالتعاون مع فرق البلدية.

وأشارت إلى ضرورة تجنب المواطنين المناطق التي تعرضت سابقًا للفيضانات، خاصةً المواقع القريبة من الجسور والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.

كما حذرت المديرية من خطر الفيضانات في المناطق الريفية، وخصوصًا الوديان والمناطق المنخفضة، داعيةً السكان إلى الابتعاد عن المناطق التي قد تشهد تدفق مياه الأمطار.

وناشدت المديرية الرعاة والمزارعين بالابتعاد عن مجاري الأنهار وتجنب التنقل في الظروف الجوية السيئة، مشددةً على ضرورة التواصل السريع مع الخط الساخن للدفاع المدني (115) في حال حدوث أي طارئ.

واليوم السبت، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية تحذيراً جوياً “هاماً”، واشارت إلى تساقط كميات أمطار قد تتجاوز 50 ملم، مما يزيد من خطر حدوث السيول والفيضانات في إقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن مناطق أربيل والسليمانية ستكون الأكثر تأثراً، بالإضافة إلى مناطق في ديالى وكركوك.

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