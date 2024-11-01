نوفمبر 01, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تعرف على رئيس السن الذي سيتولى انعقاد أول جلسة لبرلمان كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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تعرف على رئيس السن الذي سيتولى انعقاد أول جلسة لبرلمان كوردستان

بعد إعلان النتائج النهائية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، يُتوقع أن يتولى محمد سليمان، رئيس قائمة “الجيل الجديد” في محافظة السليمانية، رئاسة الجلسة الأولى للمجلس بصفته العضو الأكبر سنًا، وفقًا للوائح القانونية المنظمة لعمل البرلمان.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة تمهيدية لبدء أعمال الدورة التشريعية الجديدة، حيث حددت الفترة القانونية للطعن بالنتائج حتى الثالث من الشهر الجاري، ويتعين بعدها أن ينعقد البرلمان خلال عشرة أيام، ليقوم الأعضاء الجدد بأداء القسم الدستوري.

ووفق النظام البرلماني، يتولى العضو الأكبر سنًا رئاسة الجلسة الافتتاحية بشكل مؤقت، والتي تُعتبر خطوة أولى في مسار الإجراءات القانونية والتشريعية، حيث تنظم هذه الجلسة لمباشرة النواب المنتخبين لمهامهم رسمياً، وإطلاق عملية انتخاب رئيس دائم للبرلمان ونائبيه، بما يضمن استقرار العمل التشريعي في كوردستان خلال المرحلة القادمة.

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