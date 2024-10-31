مجاري أربيل: اتخذنا كل الاستعدادات لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول

أكدت مديرية المجاري في العاصمة أربيل، انها اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات الضرورية، لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول خلال موسم الامطار.

مدير مجاري أربيل زردشت عبدالخالق قال لـ(باسنيوز):”تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية منازل المواطنين ومواجهة مخاطر الفيضانات والسيول في أربيل، وستكون فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد خلال أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل”.

وأضاف “من المنتظر ان تنخفض المخاطر الناجمة عن الفيضانات والسيول في أربيل بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان، مثل بناء البرك والسدود وتنظيف قنوات المياه والمجاري وبناء قنوات صناعية في احياء ومناطق أربيل، التي تغمرها المياه بعد هطول الأمطار”.

ودعا عبدالخالق جميع المواطنين في أربيل الى “تنظيف قنوات المجاري وعبارات تصريف مياه الامطار امام منازلهم ، لأنها السبب الرئيسي لتراكم المياه وحدوث الفيضانات، فهم بذلك سيقدمون خدمة كبيرة لفرق الدفاع المدني”.

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