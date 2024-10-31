قرابة 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا خلال أشهر

أعلنت غرفة التجارة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وتركيا وصل الى نحو 10 مليارات دولار لغاية شهر أيلول/سبتمبر من العام 2024.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيس غرفة التجارة في اربيل کامران باجكر مع وفد تجاري تركي يضم عشرات الشركات التركية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال باجكر خلال المؤتمر، إن تركيا دولة متطورة في القطاع الصناعي والتجاري والغذائي وفي جميع القطاعات الاخرى ونسعى الى تعزيز التعاون التجاري معها.

وأضاف ان غرفة التجارة في اربيل مستعدة في اي وقت لاستقبال التجار من الدول الاخرى للتقارب فيما بيننا، مستطردا القول: حاليا قدم أصحاب 32 شركة تركية ضمن الوفد للتعريف عن أنفسهم والعمل في مجال التبادل التجاري مع كوردستان.

وأردف باجكر القول: قد اتفقنا مع الوفد التركي على تقديم التسهيلات والتعاون على زيادة التبادلات التجارية في القطاعات والمجالات المختلفة وفق التعرفة الجمركية المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية

ووفقا لغرفة التجارة في اربيل، فان الوفد التجاري التركي سيزور بعد ذلك كلا من: محافظة السليمانية، ونينوى، وبغداد، مؤكدا أن اتفاق التعاون بين الوفد التجاري التركي وغرفة تجارة اربيل يصب في مصلحة التجار في تلك البلاد واقليم كوردستان كافة.

واختتم باجكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يصل سنويا الى 20 مليار دولار، مردفا بالقول إن: حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا ولغاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي وصل الى 9 مليارات و600 مليون دولار امريكي.

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