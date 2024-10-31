إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات تزن (100) كغم من مادة الكبتاجون في البلاد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات تزن (100) كغم من مادة الكبتاجون.

وقال مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات حسين التميمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “ضمن إطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات التي تبناها رئيس الوزراء وأشرف عليها وزير الداخلية ومن خلال مد جسور التعاون الأمني بملف شؤون المخدرات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبمتابعة ميدانية استخبارية مستمرة من قبل مدير عام شؤون المخدرات وبقرارات قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى وفي ضربة أمنية نوعية، نجحت مديرية شؤون مخدرات الكرخ بالتنسيق والاشتراك والتعاون الأمني مع مديرية مكافحة مخدرات أربيل في كشف واحدة من أخطر عمليات التهريب، حيث أطاحت بناقل دولي أجنبي الجنسية محترف في تهريب المواد المخدرة في بغداد”.

وأضاف أن “العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كمية هائلة من المخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة”، لافتا الى أنه “خلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم بممارسته عملية تهريب المخدرات بهدف المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة”.

وأكد “تم عرض الموضوع أمام أنظار الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من لهم مساس بهذه الجريمة”.

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