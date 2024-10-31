الرئيس بارزاني: يجب ان تكون حكومة الإقليم المقبلة حكومة واحدة وان يكون القانون هو السائد

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، ان الوقت قد حان للحوار بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان ، بعد الانتخابات التاريخية التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ، مشدداً على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة حكومة واحدة ، وبرلمان واحد وقوات بيشمركة موحدة ، وان يكون القانون هو السائد وقطع الطريق على كل مايخالف القانون.

جاء ذلك في كلمة للزعيم الكوردي ، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي التي انطلقت في العاصمة اربيل ، اليوم الخميس.

الرئيس بارزاني عبر عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر متمنياً له النجاح ، مشيراً الى إن أهمية هذا المؤتمر كبيرة وحضور هذا العدد الكبير من الأطباء والعلماء يعد مكسباً كبيراً للأمة و ويظهر أن الفرد الكوردي إذا أتيحت له الفرصة فهو لا يقل عن أي فرد آخر في العالم.

كما اكد على اهمية القطاع الصحي لافتاً الى انه في السنوات الأخيرة، تم إيلاء الكثير من الاهتمام للقطاع الصحي ، داعياً الى زيادة هذا الاهتمام بحيث لايكون المواطن مضطراً للتوجه الى خارج البلاد لتلقي العلاج.

الرئيس بارزاني اكد على ضرورة الاهتمام بمشكلة المياه التي قال انها ستكون المشكلة الرئيسية في المستقبل ، مثنياً على مشاريع الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان في مجال بناء السدود ومشاريع الري.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع بغداد ، اكد الزعيم الكوردي على ان هدفهم هو حل كافة القضايا مع بغداد وفقا للدستور والاتفاقيات المبرمة.

كما أشار الى مايتم الحديث عنه وجود مبادرة سلام في تركيا ، معبراً عن امله في نجاحها.

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