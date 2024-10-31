رئيس إقليم كوردستان يصدر قرارا باستحداث ثلاث نواحٍ في دهوك

أعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن استحداث ثلاث نواحي جديدة (شاريا، مسيرك، تناهي) ضمن محافظة دهوك.

جاء ذلك بحسب مرسوم إقليمي صدر من قبل رئيس إقليم كوردستان، مضيفا أن المرسوم “وفقاً لقانون رئاسة الإقليم، وبناءً على كتاب صادر من رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم وفق قانون المحافظات في إقليم كوردستان”.

وأضاف “سيدخل المرسوم حيز التنفيذ عند التوقيع عليه”.

وسيسهم استحداث هذه النواحي الثلاثة في محافظة دهوك في توسيع الخدمات العامة وتوفير المزيد من التسهيلات الإدارية لمواطني هذه النواحي، وفق البيان الرئاسي.

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