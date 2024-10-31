المفوضية تفتح باب الطعون في نتائج انتخابات برلمان كوردستان

فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باب الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان التي أعلنتها يوم أمس.

وقال رئيس مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، بوتان شيركو جاف، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، إن “أي حزب سياسي لديه طعن في نتائج الانتخابات يمكنه تقديمه اعتباراً من اليوم”.

وأشار إلى أن فترة تقديم الطعون تستمر 3 أيام، باستثناء يوم الجمعة، موضحاً أن الطعون “ترسل مباشرة إلى الهيئة القضائية” في المفوضية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات يوم أمس النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان، التي جرت يوم 20 تشرين الأول الجاري، والتي جاءت مطابقة لما توقعته شبكة رووداو الإعلامية وفق النتائج الأولية.

وبحسب النتائج، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كوردستان على مقعد واحد، والتغيير على مقعد واحد.

وتعتزم جماعة العدل الكوردستانية، التي أعلنت رسمياً انسحابها من البرلمان، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني الطعن في نتائج الانتخابات.

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