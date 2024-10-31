تقارير إيرانية: عراقجي “غير مكتفٍ” بمذكرة العراق ضد إسرائيل.. والأسد “متهم بالخيانة”

كشفت وسائل اعلام إيرانية اليوم الخميس عن “عدم رضا” وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اكتفاء العراق بتقديم مذكرة احتجاج الى مجلس الامن بشأن استخدام إسرائيل أجواء العراق لمهاجمة ايران.

وبحسب التقارير الإيرانية، فإن عراقجي يتواصل مع العراق لتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الامن، وعدم الاكتفاء بمذكرة الاحتجاج التي قدمها العراق.

وتحدثت التقارير الإيراني عن ما يمكن وصفه بـ”خيانة بشار الأسد لإيران”، فالطائرات الإسرائيلية استخدمت الأجواء العراقية والسورية، وبالرغم من ان العراق اقدم على خطوة علنية امام مجلس الامن، الا ان الأسد لم يعلق حتى الان على أي شيء بشان استخدام أجواء سوريا ضد ايران.

واعتبرت التقارير الإيرانية ان الأسد وسوريا التي تعد ابرز حليف عربي لإيران منذ سنوات حتى انها وقفت مع ايران في حربها مع العراق من قبل حافظ الأسد، الا ان الأسد يحاول ابعاد جيشه عن أي توترات او انخراط وتورط بما يجري في المنطقة، ويريد الحفاظ على علاقة متوازنة بين ايران وإسرائيل، خوفا من إعادة نشاط المعارضة المسلحة لحكمه في سوريا.

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