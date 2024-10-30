رئيس إقليم كوردستان يثني على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (الأربعاء، 30 تشرين الأول 2024)، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وأعضاء مجلس المفوضين وفرق المفوضية التي أشرفت على انتخابات برلمان كوردستان وأدارتها بنجاح.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجهود المفوضية ولدعم وتعاون رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية والسلطة القضائية العراقية، مثنياً على خدماتهم وجهودهم في إدارة وإنجاح الانتخابات وعمليات التصويت، وأكد أن هذه الانتخابات كانت مهمة جداً لإقليم كوردستان بكل المعايير.

وأشار إلى أن نجاح العملية الانتخابية جاء نتيجة دور والتزام وتفاني وتعاون المفوضية مع جميع الجهات ذات الصلة في إقليم كوردستان، وأثنى عليهم بحرارة آملاً الموفقية والنجاح لهم.

من جانبهم، هنأ رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نيجيرفان بارزاني وشعب كوردستان على نجاح الانتخابات، معبرين عن اعتزازهم بنجاحها ومشيرين إلى أن العملية بدءاً بالحملات الانتخابية وحتى نهاية التصويت كانت عملية ناجحة جرت بسلاسة، وفي سابقة تسجل للمرة الأولى في العراق وإقليم كوردستان لن يسجل على الانتخابات أي طعن من الدرجة الحمراء.

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