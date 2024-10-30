بافل طالباني: تشكيل الحكومة بدوننا مستحيل

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، أن الاتحاد أعاد “تعديل ميزان القوى”، واصفاً تشكيل حكومة إقليم كوردستان بدونه بأنه أمر “مستحيل”.

وأعرب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مشاركته في جلسة لملتقى ميري بأربيل الذي ينعقد برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، عن استعداد الاتحاد لـ “إعادة الانتخابات” في حال عدم الجلوس على طاولة حوار لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحملت الجلسة عنوان “الدینامیكیات السیاسیة المتطورة في إقلیم كوردستان العراق: ماذا نتوقع في الأربع سنین القادمة؟”.

بموجب نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعداً مقابل 39 للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حل أولاً، في حين حصل الجيل الجديد على 15 مقعداً ليحل ثالثاً.

وحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات على 409 ألفاً و548 صوتاً، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 812 ألفاً و794 صوتاً، الجيل الجديد على 292 ألفاً و32 صوتاً.

وقال بافل طالباني: “لا أرغب في أن تستمر عملية تشكيل الحكومة طويلاً”، مشيراً إلى أن على كل طرف أن يتحدث مع الأطراف الأخرى لمعرفة “من بإمكانه أن يجمع 50 صوتاً (لتشكيل الحكومة)”.

رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد على أن الحكومة ومؤسساتها “ليست تابعة لشخص ما”، متهماً وزير المالية بـ “عدم علمه بأي بيانات”.

بشأن عملية توحيد قوات البيشمركة، رأى أن “البيئة لم تتهيأ” لتوحيدها، مضيفاً أنه لم يرَ “مبادرة” من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهذا الشأن.

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