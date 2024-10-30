الديمقراطي: مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم وتوزيع المناصب ستطول

توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، تأخر تشكيل حكومة اقليم كردستان بعد اعلان مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان.

وقال عضو الحزب، وفاء محمد كريم لوكالة {الفرات نيوز}: “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يقدم طعوناً وراض عن نتائج الانتخابات.، ولكن ربما بعض الأحزاب الصغيرة ستقدم طعونها” مشيرا الى ان “المباحثات والجولات التفاوية ستبدأ لتشكيل الحكومة”.

وأضاف ” نتوقع ان العملية التفاوضية ستتأخر لانه سيكون هنالك اتفاقات ومفاوضات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.

وتابع كريم “من المؤكد سيكون هناك تأخير حول توزيع المناصب ومن بينها الرئاسية حيث ان منصب رئيس الاقليم يرتبط بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد الذي هو الآن من حصة الاتحاد الوطني”.

وشدد على ان “منصب رئيس الحكومة في اقليم كردستان امر قطعي للحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أعلنت النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان التي جرت يوم 20 تشرين الأول الجاري.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقد في أربيل صباح اليوم أن النتائج تشمل 7070 محطة اقتراع، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة بلغت 72.06%.

وبحسب النتائج، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد عدد مقاعد برلمان كردستان، ويليه الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، والتغيير على مقعد واحد.

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