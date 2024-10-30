أردوغان: تركيا هي جمهورية الأتراك والكورد

قائلاً ، علينا الحفاظ على أخوتنا الأبدية بالتزامن مع محاولات إعادة رسم حدود المنطقة

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على “أهمية وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتمكين روابط الأخوة القائمة بين الأتراك والكورد، بالتزامن مع المحاولات الهادفة لإعادة رسم حدود المنطقة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وقال أردوغان: “بينما يجري السعي إلى إعادة رسم الحدود في منطقتنا، علينا الحفاظ على أخوتنا الأبدية مع إخواننا الكورد”.

وأكد ، أن “هذه الجمهورية (تركيا) هي جمهورية الأتراك والكورد وكل من يعيش على أرض هذا الوطن”.

موضحاً ، أن “حكومته عازمة على إخراج مسألة الإرهاب من أجندة تركيا بشكل كامل”.

وأبدى الرئيس التركي دعمه للحراك الذي أطلقه حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، في دعوة رئيس حزب العمال الكوردستاني PKK عبد الله أوجلان للخطاب أمام البرلمان ودعوته لحل الحزب وترك السلاح .

ووصف أردوغان دعوة بهجلي بـ “الفرصة التاريخية، ومعربا له عن شكره”.

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