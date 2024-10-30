الديمقراطي الكوردستاني في الصدارة.. المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان، حيث جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الصدارة بـ39 مقعداً.

وقال رئيس مجلس المفوضين عمر احمد محمد، في مؤتمر صحفي في أربيل، إن “المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة”، مبينا بالقول ” عملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية”.

وأضاف أن “41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقبين محليين”، مؤكدا أنه “سيتم نشر النتائج النهائية اليوم بكل تفاصيلها في موقع المفوضية”.

وكانت النتائج كالاتي:-

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 39

الاتحاد الوطني 23

الجيل الجديد 15

الاتحاد الإسلامي 7

الموقف 4

جماعة العدل الإسلامي 3

جبهة الشعب 2

حركة التغيير 1

تحالف إقليم كوردستان 1

المكونات 5 مقاعد

وتوزعت هذه المقاعد على محافظات إقليم كوردستان فكانت كالتالي:

أربيل:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني (17) مقعداً.

الاتحاد الوطني (6) مقاعد.

الجيل الجديد (5) مقاعد.

كتلة هلويست (1) مقعد

الاتحاد الإسلامي (1) مقعد

جماعة العدل (1) مقعد

جبهة الشعب (1) مقعد

الكوتا (1) مقعد للمسيحيين

الكوتا (1) مقعد للتركمان

السليمانية:

الاتحاد الوطني (15) مقعداً.

الجيل الجديد (8) مقاعد.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني (3) مقاعد.

الاتحاد الإسلامي (3) مقاعد

جماعة العدل (2) مقعد.

كتلة هلويست (2) مقعد

كتلة التغيير (1) مقعد

كتلة الشعب (1) مقعد

تحالف إقليم كوردستان (1) مقعد

الكوتا (1) مقعد للمسيحيين

الكوتا (1) مقعد للتركمان

دهوك:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني (18) مقعداً.

الجيل الجديد (2) مقعد.

الاتحاد الإسلامي (2) مقعد.

الاتحاد الوطني (1) مقعد.

كتلة هلويست (1) مقعد

جيمس حسدو (1) مقعد (مسيحيون)

حلبجة:

الاتحاد الوطني (1) مقعد.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني (1) مقعد.

الاتحاد الإسلامي (1) مقعد.

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