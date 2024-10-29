نيجيرفان بارزاني والسفيرة الأميركية يؤكدان ضرورة تجنيب العراق صراعات المنطقة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد إيلينا رومانووسكي، ضرورة تجنيب العراق صراعات المنطقة.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إيلينا رومانووسكي، وذلك وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كوردستان.

ونوقشت في الاجتماع عملية انتخابات برلمان كوردستان ونتائجها، حيث هنأت رومانووسكي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وشعب إقليم كوردستان بمناسبة نجاح الانتخابات.

في هذا السياق أكد الجانبان على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، حسب البيان.

كما ناقش الجانبان في اجتماعهما، العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ومساعي حل الخلافات بينهما، وأشاد الجانبان باستمرار المحادثات من أجل حل الخلافات عن طريق التفاهم، واتفقا على أن حل المشاكل بين أربيل وبغداد يعزز الاستقرار في البلد.

وفي محور آخر للاجتماع، تم تسليط الضوء على آخر مستجدات الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية العمل متعدد الأطراف في المنطقة في سبيل الحفاظ على الاستقرار ومنع توسع رقعة التعقيدات، وأكدا في هذا الصدد علی ضرورة تجنيب العراق صراعات ومشاكل المنطقة.

وشغلت العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل تهم الجانبين، محوراً آخر من الاجتماع.

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