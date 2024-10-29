الرئيس بارزاني يستقبل رئيس تحالف العزم

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

وخلال اللقاء، تم التباحث حول الأوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

كما جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان؛ حيث قدّم رئيس تحالف العزم تهانيه للرئيس بارزاني على نجاح العملية الانتخابية في كوردستان.

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