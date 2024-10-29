أكتوبر 29, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني والحكيم: حل القضايا العالقة على أساس الدستور سيعزز السلام والاستقرار في العراق

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني والحكيم: حل القضايا العالقة على أساس الدستور سيعزز السلام والاستقرار في العراق

استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم في مدينة اربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، أن الحكيم هنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني بنجاح الانتخابات، كما تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد والأوضاع في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد، واتفقا على أن حل القضايا العالقة من خلال التفاهم وعلى أساس الدستور، سيعزز السلام والاستقرار في العراق، وفقا للبيان.

كما دعا الجانبان إلى التعاون بين القوى السياسية والمكونات في العراق من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وشدد الجانبان أيضا على ضرورة عمل الأطراف كافة على حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وألا يتم زج العراق باي شكل من الأشكال في هذا الصراع.

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