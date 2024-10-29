السفيرة الأميركية عن انتهاك الأجواء العراقية: دولة مستقلة لا نسيطر على أجوائها

قالت السفيرة الأميركية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، بشأن خرق الأجواء العراقية التي تحت تصرف الجيش الأميركي من قبل الطائرات الإسرائيلية خلال الهجوم على إيران، إن “العراق دولة مستقلة ولا نسيطر على أجوائه”.

أميركا “لا تسيطر” على أجواء العراق

وقالت في ردها على مسألة انتهاك الأجواء العراقية، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من ملتقى ميري 2024 بعنوان “تطور العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق”، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024): “الولايات المتحدة لا تتدخل في الهجمات التي تقوم بها إسرائيل. العراق دولة مستقلة ونحن لا نسيطر على أجوائه”.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن أمس الإثنين، أن العراق تقدم رسمياً بمذكرة احتجاج لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاختراق الطائرات الإسرائيلية أجواءه.

ووجهت الحكومة العراقية “وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق”، وفق البيان.

فجر السبت الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوماً محدوداً على أهداف وصفها بالدقيقة غرب العاصمة الإيرانية طهران، وفي عدد من المواقع الأخرى.

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني صد معظم الضربات، فيما أكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت “مجالاً جوياً تحت تصرف الجيش الأميركي الإرهابي في العراق على بُعد 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية”، وأطلقت صواريخها عن بُعد على بعض الرادارات الحدودية.

“نأمل استمرار التعاون لمحاربة داعش”

وخلال الجلسة، قالت السفيرة الأميركية، إن “العراق والولايات المتحدة ما زالا يعتقدان أن الاتفاق الأمني الاستراتيجي مفيد جداً لهما لتطوير العلاقات الثنائية”.

وأعربت آلينا رومانوسكي عن أملها في “الاستمرار في تعاوننا لمحاربة داعش الذي ما زال موجوداً، وأن نعزز القدرات العراقية (..)”، مبينة أن “هناك أطراف لا تتفق مع ذلك لكننا نعمل مع الحكومة العراقية”.

حول انسحاب التحالف، ذكرت أن “البيان المشترك الأميركي-العراقي بشأن الانسحاب خلال سنة يُعد اعترافاً بالعمل الذي قام به التحالف الدولي والرؤية الاستراتيجية للبلدين، ويؤكد التطور الذي شهده الجانب الأمني في العراق وإقليم كوردستان مقارنة بالسنوات العشر الماضية”.

“النظام المصرفي العراقي شهد إصلاحات”

السفيرة الأميركية، تطرقت خلال الجلسة إلى أن “استقلالية قطاع الطاقة العراقي من المواضيع المهمة التي نعمل عليها بهدف تمكين الحكومة العراقية من استخدام مواردها بصورة تحقق الاكتفاء الذاتي”.

السفيرة الأميركية، رداً على سؤال من المحاور هيوا عثمان حول سبب عدم اتخاذ إجراءات ضد عُمان والإمارات عند انتهاكهما العقوبات المفروضة على إيران، قالت: لا أرغب في الخوض في هذه التفاصيل”.

آلينا رومانوسكي، ذكرت أن “الإصلاحات التي شهدها النظام المصرفي العراقي تُعد من الأمور الإيجابية خلال السنتين الماضيتين”، حاثة العراق على “المضي قدماً فيها إذا كان يريد الانضمام إلى النظام المصرفي العالمي”.

وأبدت رغبتها في “تطوير العلاقة مع العراق التي ركزت على القضايا الأمنية خلال السنوات العشر الماضية لتشمل مجالات الطاقة والاستثمار وبناء القطاع الخاص، ودعم طموح الشعب العراقي، خاصة النساء والشباب”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول)، أعمال ملتقی 2024 تحت شعار “نحو الحكم الرشيد والازدهار” في مدينة أربيل برعاية إعلامية من جانب شبكة رووداو الإعلامية، بمشاركة عدد من الزعماء السياسيين في إقليم كوردستان والعراق ونخبة من السياسيين والأكاديميين والدبلوماسيين.

وسيشارك في الجلسات الحوارية للملتقى الذي يستمر ليوم غد الأربعاء، كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد حسن.

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