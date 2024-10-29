الهجرة تعلن قرب إغلاق ملف المخيمات في أربيل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن قرب إغلاق ملف المخيمات في أربيل، فيما أشارت إلى أن هناك مرونة في إعادة النازحين إلى منازلهم.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهانكير، إن “العوائل المتواجدة حاليا في المخيمات بحدود 18,000 عائلة تتوزع على 22 مخيما 6 في أربيل و16 في دهوك”، مبينا، أن “عملية العودة مستمرة وقريبا جدا سيتم غلق بعض المخيمات خاصة في أربيل، لأنها أفرغت من ساكنيها في المرحلة السابقة”.

ولفت إلى، أن “الوزارة مستمرة بهذا الملف وهناك مرونة بإعادتهم وحسب رغبة العوائل بالمكوث ضمن منطقة النزوح لكن خارج المخيم أو منطقة ثالثة والعودة والامتيازات التي أقرها مجلس الوزراء بناء على توصيات وزارة الهجرة والمهجرين”، موضحا، أن “المبالغ المالية تصرف حال وصولهم إلى مناطقهم وترويج معاملة العودة”.

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