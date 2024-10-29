تحذير أميركي شديد لإيران: ستواجهون “عواقب وخيمة” لأي هجوم على إسرائيل

وجهت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تحذيراً لإيران من مواجهتها لـ“عواقب وخيمة” في حال نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، فيما أكدت أن واشنطن لم تشارك بالعملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في إيران.

وقالت غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه “لن نتردد في اتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس، ولا ينبغي أن يكون هناك أي لبس، وسنساعد دائما في ضمان أمن إسرائيل من إيران ووكلائها.”.

وأضافت، ان “الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيداً من التصعيد، ونعتقد أن ما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران”.

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