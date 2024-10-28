رئيس إقليم كوردستان يستقبل سفيرة إسبانيا الجديدة

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، سفيرة إسبانيا الجديدة لدى العراق، أليثيا ريكو بيريث ديل بولغار.

وإلى جانب تهنئتها بمناسبة مباشرتها مهامها، أعرب رئيس الإقليم عن الدعم الكامل لإنجاح مهامها.

مؤكداََ حرص إقليم كوردستان على تعزيز العلاقات مع إسبانيا وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبها، عبرت ديل بولغار عن سعادتها بمهمتها الجديدة، مؤكدةً أن بلادها تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وتسعى إلى توسيع التعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرّق اللقاء إلى الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان ونتائجها، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتهديداتها للأمن والاستقرار في المنطقة.

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