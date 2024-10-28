وفد تجاري كبير وممثلي 37 شركة تركية يزورون أربيل

أكد نائب رئيس غرفة وتجارة وصناعة العاصمة أربيل، اليوم الاثنين، بان وفداً تجارياً تركياً كبيراً سيصل أربيل خلال الأسبوع الجاري، مشيراً الى ان أربيل وبفضل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به باتت وجهة جذابة للاستثمارات والشركات الأجنبية.

كامران صلاح باجگر قال لـ(باسنيوز) بأن “وفداً تركياً مكوناً من رجال أعمال وشركات وتُجار سيزور أربيل نهاية الشهر الجاري للقاء نظرائهم في كوردستان”، مشيرا الى انه “وبهدف التنسيق وتنظيم الزيارة، زار المستشارون التجاريون في القنصلية التركية في أربيل غرفة التجارة والصناعة اليوم”.

موضحاً، ان “الوفد يضم ممثلي 37 شركة تركية كبيرة في مجالات البناء والغذاء والعقارات والأدوية والزراعة”.

وأكد باجگر “ان تركيا من الدول المهمة، حيث يصل حجم التجارة السنوية بينها وبين إقليم كوردستان والعراق الى حوالي 18 مليار دولار سنوياً”.

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