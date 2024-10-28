الدخيل يؤكد قرب إنهاء المشاريع المتلكئة ومجلس نينوى ينفي تجميد مشروع “سد بادوش”

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، اقتراب المحافظة من إنهاء ملف المشاريع المتلكئة، فيما كشف عن إحالة مشاريع حيوية ومهمة في الجانب الأيمن للموصل بشكل قريب.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن “إحالة مقتربات الجسر السادس في الجانب الأيمن يتم التحضير لها في بغداد وقد تم إكمال كافة المتطلبات الخاصة بها من قبل إدارة نينوى”، مبينا أن إحالة هذه المقتربات ستكون خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وأعلن الدخيل إحالة مشروع ملعب الإدارة المحلية (ملعب الموصل سابقا) في الجانب الأيمن قريباً، موضحاً أن نينوى حققت تقدما كبيرا في ملف المشاريع المتلكئة ، حيث باتت المحافظة تقترب من إنهاء هذا الملف بعد تقليص عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة إلى الحد الأدنى.

وفي وقت سابق كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، للوكالة عن تقليص عدد المشاريع المتلكئة في نينوى من 146 مشروعا إلى 17 مشروعا فقط.

من جانبه، نفى رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، تجميد العمل في مشروع سد بادوش، لكنه أشار إلى وزارة الموارد المائية ستقرر بشأن مصير العمل في المشروع مستقبلا.

وقال الحاصود، لوكالة شفق نيوز، إنه التقى مدير عام السدود في وزارة الموارد المائية ومديري مشروعي سد الموصل وسد بادوش لمناقشة آخر المستجدات في عمل السدود بمحافظة نينوى.

وأضاف أن “مشروع سد بادوش شمال غرب الموصل والذي يشهد توقفا في العمل ، يشهد حاليا توقف أعمال سحب المياه الجوفية ونقل كوادره إلى سد الموصل”.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية أكدت أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء مشروع سد بادوش وتجميد العمل فيه، وإنما إجراء فني، مبينا أن الوزارة أشارت أيضا إلى أن المشروع بانتظار تحديث الدراسة الاستراتيجية واللجنة المكلفة بها للبت في إبقائه وإكماله أو إلغائه.

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