رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير السويسري الجديد لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، سفير سويسرا الجديد لدى العراق دانييل هون.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير السويسري بمناسبة افتتاح سفارة بلاده في بغداد، وتولي مهامه الجديدة، مؤكداً دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل للسفير في جهوده لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، عبّر السفير السويسري عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، مقدماً تهانيه لرئيس الحكومة على نجاح انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

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