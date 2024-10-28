تعديل لشمول “البيشمركة” بقانون مؤسسة الشهداء الاتحادية

كشفت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء العراقي، عن تفاصيل قرار يضمن شمول شهداء البيشمركة بقانونها.

رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، صرّح للجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، بأنه “تمت المصادقة على التعديل الجديد على قانون المؤسسة في مجلس النواب مؤخراً”، موضحاً “بعض الشروط التي تحدد الفئة التي تستفيد من التعديل”.

وبحسب قول النائلي، فإن التعديل “تضمّن شمول شهداء البيشمركة من الذين لم يتم تسجيلهم لدى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان. وهناك منتسبين في البيشمركة استشهدوا في كركوك وديالى وصلاح الدين ومحافظات أخرى خارج حدود الإقليم”.

وأكد أن “المؤسسة وفي ضوء التعديل الجديد، نسّقت مع الجهات ذات العلاقة، لاسيما وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان لوضع آليات شمولهم وترويج معاملاتهم”.

رئيس المؤسسة أوضح أيضاً أن “شهداء البيشمركة يشملون مع ضحايا النظام السابق والإرهاب”، مبيناً أن “المؤسسة روّجت معاملات 90% من شهداء النظام السابق المسجلين لديها، وإن إضافة هذا المكون تحتاج لتنسيق عال من جميع الجوانب والجهات القطاعية بهدف الترويج الأمثل لمعاملاتهم من دون تأخير”.

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