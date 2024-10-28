المالية الاتحادية: لا تعامل مباشر بين بغداد وكوردستان في قضايا الرواتب

أكد وكيل وزارة المالية الاتحادية مسعود حيدر، يوم الإثنين، عدم وجود تعامل مباشر بين المؤسسات الاتحادية ودوائر إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الرواتب تصرف حصراً من قبل حكومة الإقليم.

وقال حيدر في بيان، إنه “لا يمكن لأي مؤسسة اتحادية التعامل بشكل مباشر مع دوائر حكومة إقليم كوردستان”. وأشار حيدر إلى أن “التعامل مع الإقليم يتم فقط عبر حكومة الإقليم ذاتها”.

وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار حيدر الى أن “الرواتب تُدفع حصراً من قبل وزارة المالية في الإقليم”، مشدداً على “ضرورة عدم استغلال هذه المسائل الحساسة لأغراض سياسية قد تزيد من التوترات”.

ويأتي تصريح وكيل وزارة المالية الاتحادية ضمن سياق الجدل المستمر حول العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، وخصوصاً فيما يتعلق بالملفات المالية وآليات دفع الرواتب.

ويعكس هذا التأكيد الرغبة في تهدئة النزاعات السياسية التي تستغل هذا الملف، مع التأكيد على استقلالية حكومة الإقليم في إدارة شؤونها المالية والتأكيد على ضرورة عدم تدخل المؤسسات الاتحادية بشكل مباشر مع الدوائر في كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية