رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 27 تشرين الأول / أكتوبر 2024، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الأوضاع العامة في العراق.

وهنأ مستشار الأمن القومي العراقي بنجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لمواجهة المخاطر والتصدي للتهديدات الإرهابية، بما يحفظ أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق عموماً.

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