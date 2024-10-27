تحذير من مالية كوردستان للموظفين: سيتم إيقاف رواتب من لا يمتلك رمز بايومتري من قبل المالية الاتحادية

حذرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 27 تشرين الأول 2024، الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم من أن وزارة المالية الاتحادية ستوقف راتب كل من لا يملك رمزاً بايومترياً، فيما دعت إلى المسارعة في التسجيل بنظام البايومتري قبل 20 تشرين الثاني المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه «بناءً على الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن مسألة حل المشاكل الفنية الخاصة بقائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان يتعين الآتي:

أولاً: على جميع الموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وورثة الشهداء الذين لم يسجلوا أنفسهم في النظام البايومتري، التسجيل قبل تاريخ 20 تشرين الثاني 2024.

ثانياً: يشمل قرار التسجيل في النظام البايومتري جميع الموظفين ومتقاضي الرواتب المتواجدين في الخارج لدواعٍ مختلفة أو إجازة بدون راتب أو دراسة وغيرها.

ثالثاً: كل موظف أو من يتقاضى راتباً في حكومة إقليم كوردستان وليس لديه رمز بايومتري لغاية تاريخ 20 تشرين الثاني المقبل سيتم إيقاف راتبه من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وهو من سيتحمل مسؤولية ذلك.

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