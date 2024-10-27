بعد رؤساء الوحدات الإدارية.. مجلس نينوى يلاحق مدراء الدوائر

كشف عضو مجلس محافظة نينوى جاسم محمد الكاكائي، عن أن الخطوة المقبلة لما بعد تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، هي تغيير مدراء الدوائر.

وقال الكاكائي في تصريح صحفي، إن «الخطوة المقبلة بعد موافقة القضاء الإداري على تغيير مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية، هي قيام المجلس بجملة تغييرات لمدراء الدوائر».

وأضاف: «لدينا تقييم وللأسف هو تقييم سلبي لأغلب مدراء الدوائر في نينوى، ولا يمكن قبول إدارة المناصب بالوكالة، وخاصة لأهم مؤسستين في المحافظة، وهما دائرة الاستثمار، والصحة، والخطوة المقبلة ستكون بالتوافق ولن تستهدف أي جهة، انما هدفها إصلاح الوضع في نينوى وخدمة أهلها، وستشمل عددا كبيرا من الدوائر والأقسام».

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