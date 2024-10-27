دولار المسافرين يشمل مطارات إقليم كوردستان بدءاً من الغد

أعلن المصرف التجاري العراقي، اليوم السبت، عن امكانية شراء الدولار من قبل المسافرين عبر مطارات إقليم كوردستان في أربيل والسليمانية وبالسعر الرسمي اعتبارا من يوم غد الأحد.

وذكر المصرف في بيان انه يتوجب على الشخص المسافر ان يقوم بإيداع المبالغ اللازمة بالدينار العراقي في احد فروع المصرف التجاري العراقي في الموصل أو اربيل أو السليمانية او دهوك لكي يتمكن من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي.

مشيراً الى انه يجب على ان يكون لدى المسافر جواز سفر عراقي ساري المفعول مع تأشيرة أو إقامة سارية المفعول، بالإضافة الى هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية وتذكرة سفر سارية المفعول.

مضيفاً، انه على الشخص المسافر التعهد بعدم شراء العملة الأجنبية من جهة أخرى في العراق لمدة شهر واحد، ويجب ان يكون عراقياً وان يكون عمره اكثر من 18 عاماً.

وبحسب معلومات حصلت عليها (باسنيوز) فأنه بوسع المسافرين شراء الدولار بمبالغ تصل إلى 3 آلاف دولار، وبالسعر الرسمي أي 132 الف دينار لكل 100 دولار.

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