قاليباف: الرد على الهجوم الإسرائيلي حتمي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي فجر السبت، حتمي.

وقال قاليباف في تصريحات صحفية، إن “إيران لها كامل الحق في الدفاع عن النفس، والرد على الهجوم الصهيوني حتمي”.

‎وأعلنت إسرائيل شن هجوم من ثلاث موجات على إيران، استهدف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية ردًا على هجمات إيرانية سابقة.

‎فيما أعلنت إيران، أن الهجمات الإسرائيلية عليها أوقعت “أضرارا محدودة” في بعض المواقع، وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

‎وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخًا على ثلاث قواعد إسرائيلية، ردًا على اغتيال قياديين إيرانيين وحماس.

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