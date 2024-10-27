أكتوبر 27, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

قاليباف: الرد على الهجوم الإسرائيلي حتمي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

قاليباف: الرد على الهجوم الإسرائيلي حتمي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن رد بلاده على الهجوم الإسرائيلي فجر السبت، حتمي.

وقال قاليباف في تصريحات صحفية، إن “إيران لها كامل الحق في الدفاع عن النفس، والرد على الهجوم الصهيوني حتمي”.

‎وأعلنت إسرائيل شن هجوم من ثلاث موجات على إيران، استهدف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية ردًا على هجمات إيرانية سابقة.

‎فيما أعلنت إيران، أن الهجمات الإسرائيلية عليها أوقعت “أضرارا محدودة” في بعض المواقع، وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

‎وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخًا على ثلاث قواعد إسرائيلية، ردًا على اغتيال قياديين إيرانيين وحماس.

facebookShare on Facebook
Post Views: 20

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi