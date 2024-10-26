بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان.. إستمرار تنفيذ المشاريع الخدمية في إدارة سوران المستقلة

اعلن هەژار حكيم مدير الاعلام والاتصالات في ادارة سوران المستقلة (107شمال شرق أربيل)، اليوم السبت، عن استكمال المشاريع الخدمية في مركز قضاء سوران.

وقال حكيم لـ(باسنيوز)، انه “في اطار اهتمام الكابينة الوزارية التاسعة، وتوجيه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، لا يزال العمل مستمراً لاستكمال المشاريع الخدمية في مناطق وبلدات وقرى ادارة سوران المستقلة”.

وأضاف بأن”من هذه المشاريع الخدمية المهمة والاستراتيجية هو بناء الطرق الداخلية ومد انابيب لإيصال مياه الشرب الى حي بارزان في مركز قضاء سوران”.

مبيناً ان “كلفة المشروع تصل الى 6 مليارات دينار، من موازنة إدارة سوران المستقلة”.

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