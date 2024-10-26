رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجمات الجوية التي طالت إيران

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، الهجمات الجوية التي طالت إيران صباح اليوم.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، “إننا ندين الضربات الجوية التي طالت إيران صباح اليوم”.

وأضافت: “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وبذل كل جهد لمنع المزيد من تصعيد الصراع والتعقيدات”، قائلةً: “إن تصاعد الحرب وتبعاته يهدد استقرار المنطقة برمتها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أنّه شنّ ضربات “دقيقة وموجهة” على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، رداً على الهجوم الذي شنته طهران عليها مطلع الشهر الحالي.

وأتى ذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المتواصلة منذ سنة والتي توسعت منذ أكثر من شهر إلى لبنان مع حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله. ويشكّل حزب الله وحماس جزءاً من “محور المقاومة” بقيادة إيران.

وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة علمت مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران، لكنها غير مشاركة فيها.

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