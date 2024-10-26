الحكومة العراقية تجمد العمل في سد بادوش.. وبرلماني يؤكد: خطأ استراتيجي

كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه عن تجميد الحكومة العراقية لمشروع سد بادوش في مدينة الموصل رغم أنه أحد المشاريع الاستراتيجية.

وهذه المرة الثانية التي يجمد فيها العمل بمشروع سد بادوش بعد توقف العمل سابقا في تسعينيات القرن الماضي.

وقال النائب محمد نوري العبد ربه في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «قرار الحكومة العراقية هيكلة وتجميد العمل في مشروع سد بادوش يعد خطأ كبيرا واستراتيجيا كون المشروع يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات النفع الاقتصادي لنينوى وعموم العراق».

وأضاف: «هذا القرار يعد تخبطا حكوميا وسيكون له انعكاس سلبي على نينوى والعراق»، مبينا أن «الحكومة العراقية كان الأولى بها أن تخصص إحدى المنح الدولية لإكمال المشروع لتعزيز الموجود المائي في البلاد، إلى جانب حماية الموصل وبغداد ومدن العراق الأخرى من خطر انهيار سد الموصل في حال حدوثه».

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