رئيس تيار الغد السوري مهنئاً الرئيس بارزاني بنجاح الانتخابات: شعب كوردستان جدد ثقته بالديمقراطي الكوردستاني

هنأ أحمد الجربا ، رئيس تيار الغد السوري ، اليوم الجمعة ، على نجاح العملية السياسية والاستحقاق الانتخابي في الانتخابات البرلمانية الخاصة بإقليم كوردستان.

وقال أحمد الجربا في بيان: “أهنئ إقليم كوردستان العراق، شعباً و قيادة وحكومة، وعلى رأسهم الزعيم مسعود بارزاني، والأخ نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، والأخ مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم على نجاح العملية السياسية والاستحقاق الانتخابي في الانتخابات البرلمانية الخاصة بالإقليم”.

وأضاف الجربا “نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني بفوزه في المركز الأول محققاً نسبة مئوية كبيرة رغم الحملات المناهضة لاستهداف الحزب (البارتي) داخلياً وإقليمياً”.

وأضاف الجربا ، أن” شعب كوردستان أثبت أنه شعب وفي وأصيل ونبيل ولم يضيع البوصلة وجدد ثقته العالية بالأسرة البارزانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وتابع الجربا بالقول ” بينما أجواء الحرب والدمار تخيّم على المنطقة، اتجه الإقليم إلى صناديق الاقتراع ليجدد الثقة والعهد والتنمية البناء، والآن بعد صخب الانتخابات العودة للهدوء والحكمة ولغة العقل والتعاطي مع الأمور بموضوعية والتواصل بين الأحزاب المؤثرة بعيداً عن الكيدية والتشنج والتوترات.. حماكم الله”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية