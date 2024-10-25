ألمانيا تعلن طرد 1000 مهاجر غير شرعي على حدودها الغربية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، عن طرد نحو ألف شخصٍ على حدودها الغربية، خلال شهرٍ واحد، بعد بدء إعادة فرض عمليات الرقابة.

وقالت الوزارة، إنها اكتشفت نحو 1700 دخول غير مصرّح به، كذلك 30 مهرّباً، في الفترة من 16 سبتمبر أيلول حتى الـ 20 اكتوبر تشرين الأول 2024.

وبحسب موقع مجلة “دير شبيغل”، ونقلاً عن أرقام من الشرطة الفيدرالية، اكتُشِف 3778 من هذا النوع من الدخول في أول 23 يوماً بعد تطبيق الضوابط، وإعادة نحو ثلثي الأشخاص عند الحدود بين 16 سبتمبر و 8 أكتوبر.

وذكر تقرير الداخلية أنه تم تقديم نحو 840 طلب لجوء على الحدود خلال هذه الفترة، وفي حوالي 100 حالة كان هناك حظر على إعادة الدخول لأسباب مختلفة، منها على سبيل المثال أن الشخص المعني تم ترحيله بالفعل في وقت سابق.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 531 مذكرة اعتقال معلقة أثناء عمليات التفتيش وتم القبض على 78 مهربًا مشتبهًا به، بحسب موقع DW.

كما تم إدراج ما يقرب من 60 شخصًا تم فحصهم في قواعد بيانات البحث كإسلاميين أو متطرفين من اليمين أو اليسار.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا جزء من منطقة الانتقال الحر “شينغن”، والتي لا يجرى فيها عمليات رقابة على الحدود بوجه عام.

وقد تعرضت المنطقة لضغوط بسبب حجم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.

وبررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الأمر بإعادة فرض عمليات الرقابة على جميع الحدود البرية الألمانية اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بالهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين الإسلامويين والجريمة عبر الحدود.

ويشمل هذا القرار حدود ألمانيا مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

وتم بالفعل تطبيق رقابة على الحدود الألمانية مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتم تطبيقها على الحدود البرية الألمانية-النمساوية في خريف عام 2015.

ووفقاً لوزارة الداخلية، تم توقيف عدد أكبر بكثير من الأشخاص في المتوسط على الحدود في جنوب وشرق ألمانيا من قبل مسؤولي الرقابة على الحدود.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان هناك حوالي 33 ألف حالة صد ورصد حوالي 57 ألف حالة دخول غير مصرح به عبر هذه الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على حوالي 1400 مهرب.

وتخطط الشرطة الاتحادية لنشر ملخص للأرقام الإجمالية وفعالية عمليات الرقابة على الحدود في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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