العراق ثالث أسوأ بلد في العالم بالحفاظ على الطبيعة

حل العراق في المرتبة الثالثة بصفته ثالث أسوأ بلد حول العالم في الحفاظ على الطبيعة، وفقا لمؤشر الحفاظ على الطبيعة 2024 والذي يعتمد على 25 معيارا مختلفا.

وبحسب المؤشر الذي تتبعته السومرية بشكل خاص، فإن لوكسمبورج هي أفضل دولة بالحفاظ على الطبيعة بعدد نقاط بلغ 70 نقطة، اما أسوأ دولة بالحفاظ على الطبيعة فجاءت كيريباتي بعدد نقاط بلغ 41.2، وبعدها تركيا ثاني أسوأ دولة بالحفاظ على الطبيعة بعدد نقاط 41.5، ثم العراق كثالث أسوأ دولة بالحفاظ على الطبيعة بعدد نقاط بلغ 43.3.

ويقيم مؤشر الحفاظ على الطبيعة لعام 2024 مدى نجاح 180 دولة في حماية بيئاتها الطبيعية، وفق عدة عوامل، من بينها عدد الأنواع النباتية والحيوانية المعرضة للخطر، وحجم وجودة المناطق المحمية، وصحة الموائل، وفعالية برامج الحفاظ على الطبيعة.

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