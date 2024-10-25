مدير مطار أربيل الدولي: قطر لم تعلق رحلاتها إلى أربيل

نفى مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الخميس، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2024، تعليق الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها إلى أربيل، مؤكداً أن الرحلات مستمرة بشكل يومي.

وقال أحمد هوشيار لـ كوردستان 24، إن «الخطوط الجوية القطرية طلبت فقط تعديل جدول رحلاتها إلى مطار أربيل الدولي»، موضحاً أن «الجدول الشتوي الجديد ينص على وصول الرحلات إلى المطار يومياً في الساعة السابعة صباحاً، ومغادرتها عند الساعة الثامنة والربع صباحاً».

وأضاف هوشيار، أن «الخطوط الجوية القطرية مُصرح لها بتسيير رحلتين كل 24 ساعة، وتواصل تسيير رحلة واحدة يومياً إلى مطار أربيل الدولي».

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، عن تعليق رحلاتها من وإلى العراق وإيران ولبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

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