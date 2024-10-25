أكتوبر 25, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ألف صاروخ باليستي وقوات على الحدود مع العراق.. استعدادات إيرانية لرد الهجوم الاسرائيلي

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فى :أخبار عــامة
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ألف صاروخ باليستي وقوات على الحدود مع العراق.. استعدادات إيرانية لرد الهجوم الاسرائيلي

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية، عن طبيعة الاستعدادات الإيرانية الواسعة في حال تنفيذ ضربة إسرائيلية على أراضيها، حيث تشمل الاستعدادات تجهيز الف صاروخ وتهيئة القادة على الحدود العراقية، والحدود الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن المرشد علي خامنئي، أمر الجيش بوضع خطط متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي، خصوصا اذا استهدفت المنشآت النفطية أو النووية”.

وأضاف المسؤولون: “إذا اقتصر هجوم إسرائيل على قواعد عسكرية ومستودعات صواريخ ومسيرات فلن نرد”، مشيرين الى ان “إيران ستنتقم إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في أضرار واسعة وخسائر كبيرة”.

ووفق المسؤولين فإن إيران “وضعت قواتها المسلحة في حالة تأهب كامل، وعززت دفاعاتها الجوية في المواقع العسكرية والنووية الحساسة”.

وأشار المسؤولون إلى أن طهران “وضعت القادة العسكريين الذي قاتلوا في العراق وسوريا بالمحافظات الحدودية تحسبا لهجمات من الجماعات المعارضة للنظام مستغلة حالة الحرب في حال اندلعت”.

وحسبما ذكر عضوان في الحرس الثوري لـ”نيويورك تايمز” فإنه “إذا ألحقت إسرائيل أضرارا جسيمة بإيران، فإن الردود قيد النظر تشمل إطلاق ما يصل إلى 1000 صاروخ باليستي تزامنا مع هجمات للجماعات الموالية، وتعطيل تدفق إمدادات الطاقة العالمية والشحن”.

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