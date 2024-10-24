الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية يوقعان اتفاقية تعاون

هدفها دعم التعليم الطبي والتدريب المهني وتبادل الخبرات

وقع المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية والهيئة السعودية للاختصاصات الصحية اتفاقية تعاون لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المجلسين.

وقعت الاتفاقية كل من ب.د اريانا خالص جواد رئيسة المجلس الاعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية والبروفيسور اوس شمسان الامين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الهدف من الاتفاقية هو دعم التعليم الطبي والتدريب المهني وتوفير المزيد من الفرص لتطوير العاملين في المجال الطبي والصحي في إقليم كوردستان والسعودية.

ويأتي هذا التنسيق ضمن التزام المجلسين بتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطوير التعليم المستمر الذي يساعد على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد الدعوة الرسمية لرئيسة المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية لحضور معرض الصحة العالمي Global Health من قبل المجلس السعودي للاختصاصات الصحية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية