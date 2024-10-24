المفوضية: إبطال أكثر من 200 ألف صوت في انتخابات برلمان كوردستان

أعلن مدير مكتب هيئة إقليم كوردستان بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نبرد عمر، اليوم الخميس، ابطال أكثر من 200 ألف صوت في انتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة.

وقال عمر خلال مؤتمر صحفي عقده مع المتحدث باسم المفوضية ايسر ياسين، ومدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات وليد خالد وعضو ادارة انتخابات برلمان كوردستان، إن المفوضية تلقت نحو 160 شكوى لغاية الان، مردفا بالقول إن هذه الانتخابات التي جرت في اقليم كوردستان كانت ناجحة جدا.

مبيناً انه تم فتح 6318 محطة اقتراع في إقليم كوردستان خلال الانتخابات، لم تكن هناك مشكلة فيها باستثناء 26 محطة في اربيل ودهوك والسليمانية، مؤكدا أن الأعمال جرت بشكل ناجح جدا.

مضيفاً، ان نسبة المشاركة كانت مرتفعة بهذه الانتخابات مقارنة مع الانتخابات التي جرت في الإقليم في العام 2021، مشيرا إلى أن إجمالي الأصوات البطالة في انتخابات 2021 كانت نحو 197 ألف صوت، وفي هذه الانتخابات كانت 208 آلاف صوت.

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