أكتوبر 24, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وزير الداخلية: نينوى تسجل أقل معدل للجرائم الجنائية في العراق خلال 2024

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

وزير الداخلية: نينوى تسجل أقل معدل للجرائم الجنائية في العراق خلال 2024

أفاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بأن محافظة نينوى سجلت أقل معدل للجرائم الجنائية مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى خلال العام 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المحلية في نينوى، عبد القادر الدخيل، الذي عقد على هامش زيارة الوزير إلى المحافظة صباح اليوم.

وأوضح الشمري، في المؤتمر، أن المناقشات مع الإدارة المحلية في نينوى تضمنت نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى قيادة شرطة المحافظة.

وأكد، على أن العمل جار لاستكمال الاستعدادات النهائية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة في مراكز المدن، وتفعيل مراكز الشرطة، ودوريات النجدة، مما يسهم في تعزيز الأمن في نينوى.

وأضاف الشمري، أن تقييم المحافظة خلال هذا العام يشير إلى استقرارها الأمني، حيث سجلت أدنى معدل للجرائم الجنائية، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

facebookShare on Facebook
Post Views: 19

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi