وزير الداخلية: نينوى تسجل أقل معدل للجرائم الجنائية في العراق خلال 2024

أفاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بأن محافظة نينوى سجلت أقل معدل للجرائم الجنائية مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى خلال العام 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المحلية في نينوى، عبد القادر الدخيل، الذي عقد على هامش زيارة الوزير إلى المحافظة صباح اليوم.

وأوضح الشمري، في المؤتمر، أن المناقشات مع الإدارة المحلية في نينوى تضمنت نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى قيادة شرطة المحافظة.

وأكد، على أن العمل جار لاستكمال الاستعدادات النهائية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة في مراكز المدن، وتفعيل مراكز الشرطة، ودوريات النجدة، مما يسهم في تعزيز الأمن في نينوى.

وأضاف الشمري، أن تقييم المحافظة خلال هذا العام يشير إلى استقرارها الأمني، حيث سجلت أدنى معدل للجرائم الجنائية، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

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