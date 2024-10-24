العراقيون سيفقدون حوالي 4 سنوات من متوسط عمرهم بسبب التلوث

كشف مؤشر جودة الحياة المرتبطة بتلوث الهواء، عن ان اكثر المناطق تلوثا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقع في العراق، حيث يقع 78% من المناطق الأكثر تلوثا بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، في العراق.

وبحسب تقرير جودة الحياة المرتبطة بتلوث الهواء لعام 2024، فأن معظم المناطق الملوثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقع في العراق، وسيبلغ المتوسط السنوي لمستويات التلوث الجزيئي في العراق 32.4 ميكروغرام/م3، مما يجعله ثاني أكثر البلدان تلوثا من هذه المنطقة.

ويشير التقرير الى انه في بغداد، عاصمة العراق والمنطقة الأكثر سكاناً في البلاد، سيخسر السكان 3.5 سنة من متوسط العمر المتوقع، والوضع أسوأ في المناطق الأكثر تلوثا في قضاء المحاويل في محافظة بابل، حيث انه 1.3 مليون شخص يفقدون 4.1 سنة من متوسط العمر المتوقع بسبب لتلوث الجزيئي.

ومن أسباب تلوث الهواء في العراق عوادم المركبات، المولدات الكهربائية، حرائق مصافي النفط والغاز، والصراع العسكري المستمر في المنطقة، بحسب التقرير.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية