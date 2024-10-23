توقعات بازدياد سكان إقليم كوردستان لنحو 9 ملايين نسمة بحلول 2040

توقعت وزارة التخطيط في إقليم كوردستان أن يبلغ عدد سكان إقليم كوردستان نحو 9 ملايين بحلول 2024.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024) حول توقعات النمو السكاني في إقليم كوردستان حتى عام 2040.

واعتبر وزير التخطيط، دارا رشيد، في مقدمة التقرير، أن “غياب التعداد السكاني في العراق منذ 35 عاماً أدى إلى نقص تفاصيل المؤشرات الديمغرافية المهمة، مما ترك فجوة كبيرة في المصادر المهمة لبيانات التخطيط.”

لتعويض نقص البيانات، شدد الوزير على ضرورة أن تتخذ الأجهزة الإحصائية “طرقاً علمية أخرى” باستخدام أساليب التقدير السكاني من خلال عدة برامج خاصة، لـ “توفير البيانات اللازمة للوزارات الحكومية للتخطيط والسياسات والاستفادة منها سنوياً.”

من جهته، قال المستشار الوطني للتعداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تقييمه لجهود وزارة التخطيط، إن “تحديد التوقعات السكانية وتوزيعها حسب العمر والجنس على الوحدات الإدارية والحضرية والريفية يعد وسيلة مهمة لوضع الاستراتيجيات والخطط.”

وقال مهدي العلاق إن التوقعات السكانية للسنوات المقبلة “ستثير المخاوف والقلق إذا لم تستند إلى أسس علمية وواقعية ودقيقة” جراء “عدم توفر بيانات جديدة بسبب عدم إجراء التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987.”

6.2 مليون نسمة في 2020

بحسب بيانات هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، بلغ عدد السكان في إقليم كوردستان 6.2 مليون نسمة في 2020.

وتصدرت أربيل المحافظات من حيث السكان بنسبة 36.5%، تلتها السليمانية بنسبة 34.9%، ودهوك بنسبة 26.7%، ثم حلبجة بنسبة 1.9%.

تقديرات الهيئة بيّنت أن سكان أربيل الذين بلغ عددهم 2.254.422 نسمة في 2020، سيصبحون 3.232.154 نسمة في 2040.

أما السليمانية، فسيزداد عدد سكانها من 2.152.597 نسمة في 2020 إلى 2.934.720 في 2040.

في دهوك، سيزداد عدد السكان من 1.648.613 في 2020 إلى 2.600.612 في 2040.

كما سيزداد عدد سكان حلبجة من 115.454 نسمة إلى 157.618 في 2040.

إجمالاً، سيزداد عدد سكان إقليم كوردستان من 6.171.085 في 2020 إلى 8.929.104 في 2040.

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