المفوضية تكشف أسباب بطلان تصويت بعض المقترعين في انتخابات كوردستان

أكّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، أنه يمكن لجميع المرشحين في انتخابات برلمان إقليم كوردستان الحصول على صورة عن أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية الخاصة بكل مرشح.

وقالت الغلاي في تصريحٍ صحفي، اليوم الأربعاء، “قبل عدة أيام من إعلان النتائج النهائية لانتخابات كوردستان، ستدعو المفوضية المرشحين عن كل دائرة انتخابية، مع اصطحاب )هارد ديسك SSD 4 تيرا) لتسليمهم تقرير النتائج وصور أوراق الاقتراع ونسخ عن الأوراق الخاصة بهم”.

مؤكدةً أنه بإمكان المرشحين “مقارنة التقرير بأوراق الاقتراع الموجودة لديهم، هذا الإجراء من جانب المفوضية، هدفه التأكيد على نزاهة عمل المفوضية، وأنها أجرت انتخابات برلمان إقليم كوردستان وفقاً للمعايير الدولية”.

وعن أسباب بطلان آلاف أوراق الاقتراع، قالت الغلاي: إنها ضمن النسبة الطبيعية، وأسبابها عديدة، أولها أن الناخب عند التصويت إما اختار قائمة الحزب دون تحديد رقم المرشح، أو العكس، والصواب هو تأشير رقم القائمة واسم المرشح من ضمن القائمة وليس من خارجها.

والحالة الثانية لبطلان ورقة الاقتراع، بحسب الغلاي، تتعلق بوجود أوراق اقتراع كثيرة فارغة، لم يصوّت الناخب على أية قائمة أو مرشح مستقل.

أما الحالة الثالثة، فهي متعلقة بتأشير الناخب على رقم مرشح كوتا وأيضاً تحديد رقم قائمة، وهذا أيضاً من الأخطاء التي وقع فيها بعض الناخبين.

وأوضحت الغلاي، أنه كان من الضروري على المرشحين والأحزاب زيادة تثقيف أنصارهم حول كيفية استخدام أوراق الاقتراع، حتى لا يخسروا أصواتهم.

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