المفوضية: لا شكاوى حمراء بانتخابات برلمان كوردستان

قال مدير التدريب والإجراءات بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن الأطراف السياسية قدّمت 189 شكوى على نتائج انتخابات برلمان كوردستان في التصويتين الخاص والعام، مؤكداً عدم تلقي أي شكوى باللون الأحمر لحد الآن.

وذكر داود سلمان، بأن اللجان الخاصة مستمرة في مراجعة الشكاوى وتصنيفها، وهي لم تتلقَّ أية “شكوى حمراء”، بينما هناك شكاوى خضراء وبيضاء.

مبيناً أنه من المقرّر استكمال مراجعة وتصنيف الشكاوى اليوم، وإعلان النتائج غداً الخميس.

وأشار الى أنه من غير المرجّح أن تؤثّر نتيجة هذه الشكاوى على نتائج الانتخابات وعدد مقاعد الأحزاب السياسية.

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